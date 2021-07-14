Ankara’dan Adana istikametine seyreden Ramazan Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Sürücü eşi ve 1 yaşındaki bebeği, kazayı yaralı olarak atlattı.

Aksaray-Ankara karayolunun 38’inci kilometresi Hanobası mevkisinde, Ankara’dan Adana istikametine seyreden Ramazan Ş. (31) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Hurdaya dönen otomobilden, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Gizem Ş. (28) ve oğlu Yusuf Erdem Ş. (1) yaralı olarak kurtarıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i bebek 3 yaralı VİDEO

