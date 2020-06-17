Aksaray'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Otomobilin traktöre çarpması sonucu traktör ikiye bölünürken, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da, yakınlarının cenazesine giden Sakin Gümüş'ün kullandığı 09 ABA 013 plakalı otomobil, emniyet şeridinden giden ve arkasında pulluk takılı olan Metin Koçak'ın kullandığı 68 FP 863 plakalı traktöre arkadan çarptı.

TRAKTÖR İKİYE AYRILDI: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, otomobil de hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Metin Koçak olay yerinde hayatını kaybetti.

Metin Koçak’ın torunu, dedesiyle aynı ismi taşıyan torunu Metin Koçak (15) ile otomobil sürücüsü Sakin Gümüş ve aracındaki halası Sevim İnan (48) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.