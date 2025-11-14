Aksaray'da otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı

- Aksaray'da seyir halindeki otomobilde piknik tüpü patladı.
- Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray merkez Hamidiye Mahallesi'nde Fuat K. idaresindeki otomobil seyir halindeyken araçta bulunan piknik tüpü bilinmeyen nedenle patladı.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 55 yaşındaki sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın sesi duyuldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.