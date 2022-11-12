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- Aksaray'da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
Aksaray'da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
Ortaköy ilçesinde pancar sökme makinesinin haznesine sıkışan Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.
- 12.11.2022 - 21:15
Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Saları Alaca köyünde Salih Y. idaresindeki traktöre takılı pancar sökme makinesinin üzerindeki 26 yaşındaki Suriye uyruklu Ziyad İ. dengesini kaybederek hazneye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, Ziyad İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi morga kaldırıldı
İtfaiye ekiplerince çıkartılan ceset, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı
AA'nın haberine göre, traktör sürücüsü Salih Y, gözaltına alındı.