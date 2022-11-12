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    Aksaray'da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti

    Ortaköy ilçesinde pancar sökme makinesinin haznesine sıkışan Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.
    • 12.11.2022 - 21:15
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    Aksaray'da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti

    Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Saları Alaca köyünde Salih Y. idaresindeki traktöre takılı pancar sökme makinesinin üzerindeki 26 yaşındaki Suriye uyruklu Ziyad İ. dengesini kaybederek hazneye düştü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    112 Acil Servis ekipleri, Ziyad İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenazesi morga kaldırıldı

    İtfaiye ekiplerince çıkartılan ceset, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Traktör sürücüsü gözaltına alındı

    AA'nın haberine göre, traktör sürücüsü Salih Y, gözaltına alındı.

    Aksaray da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti #1

    Aksaray da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti #2

    Aksaray da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti #3

    Aksaray da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti #4

    Aksaray da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti #5

    Aksaray da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti #6


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