Çocuğuna verilen yardım parasını elinden zorla almak isteyen baba, şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'un Aksaray ilçesinde yabancı uyruklu Hudadat M. (52) isimli şahıs oğlu Amir Husseyin M.’ye (12) bir kurum tarafından verilen yardım parasını öğrenince sokak ortasında eşi Nikbak M.’nin (39) elinden parayı almak istedi.

PARAYI VERMEYİNCE DARBETTİ

Kadın ve çocuğu direnince adam önce çocuğunu sonra da eşini darbetti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşini ve çocuğunu darp eden babayı gözaltına alırken, aile ifadeleri alınmak için Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da para için ailesini darbeden baba gözaltına alındı VİDEO

<br />







