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    Aksaray'da polisin alkollü sürücü ile imtihanı

    Alkollü araç kullanırken polise yakalanan genç sürücü, alkolünü gizlemek için polisin uzattığı alkol metreye yanaklarını şişirip polisi kandırmaya çalıştı.
    • 18.09.2022 - 06:13
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    Aksaray'da polisin alkollü sürücü ile imtihanı

    Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde, kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 MMB 83 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Polisten kaçarken bekçilere takıldılar

    Polisin ikazından kaçmak isterken bekçileri geçemeyen sürücü Osman K. (20) ve yanındaki 4 arkadaşı araçtan indirildi. Sürücünün ve arkadaşlarının üst aramasını yapan polis ve bekçiler şahıslarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #1

    Çakarlı, sirenli, alkollü ve uyanık sürücü

    İHA'nın haberine göre; şahısların üst aramasından sonra araç üzerinde arama çalışması yapan bekçi ve polis ekipleri direksiyonun hemen altına gizlenmiş çakar lamba ve siren düzeneği tespit etti. Araçta siren ve çakar lamba çıkması üzerine şahısların üzerinde incelemesini artıran ekipler sürücüyü alkol testine sokmak istedi.

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #2

    Polisi kandırmaya çalıştı

    Trafik polisinin getirdiği alkol metreye üflemek yerine sadece yanaklarını şişirerek üflemeyen sürücü bu kez ilginç diyaloğu ile dikkat çekti. Alkol metreye üflemeyerek polisi kandırmaya çalışan sürücü polis memurunun defalarca “Üflemiyorsun” demesi üzerine önce parmaklarıyla yanaklarını işaret etti sonra da elleriyle yanaklarını asılarak, “Dudaklarım şişiyor nasıl üflemiyorum ağabey” diye cevap verdi.

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #3

    Ret cezasını duyunca üfledi, 1.14 promil alkollü çıktı

    Alkom metreye üflemeyerek polis ekiplerini kardırmaya çalışan genç sürücü ile polisin ilginç diyaloğu gülümsetirken, bir kez daha alkol metreyi uzatan polis memuru bu kez, “Ret çıktısı alırım 2 sene gider ehliyetin” deyince sürücü üflemeye karar verdi. Polisleri kandıramayacağını anlayan genç sürücü alkol metreye üflerken, yapılan test sonucunda 1.14 promil alkollü olduğu tesit edildi.

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #4

    Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Üzerinde çakar düzeneği bulunan araçtan düzenek sökülürken araç, sürücünün alkolsüz arkadaşına teslim edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #5

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #6

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #7

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #8

    Aksaray da polisin alkollü sürücü ile imtihanı #9


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