Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü öldü

Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin 26 yaşındaki sürücüsü kaçarken, çekiciye çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Aksaray’ın Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesi'nde polis, şüphe üzerine 26 yaşındaki Yasin Yıldırım'ın kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı.

ÇEKİCİYE ÇARPTI

Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.