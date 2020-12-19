Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kentte geniş kapsamlı denetim başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde seyir halinde olan 50 AAR 596 plakalı otomobile şüphe üzerine dur ihtarında bulundu.

İhtarına uymayan sürücü hızla polisten kaçmaya başlarken, polis ve 5 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı.

ARACI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Yaklaşık 20 dakika süren takipte polis ekipleri ve şüpheliler arasında apansız bir kovalamaca yaşanırken, şüphelilerin bulunduğu aracı kullanan sürücü sivil ekiplerin üzerine aracı sürerek polis aracına da çarpıp kaçmayı sürdürdü.

Aksaray'da polisten kaçan 5 şüpheli apartmanda yakalandı VİDEO

GİRDİKLERİ APARTMANDA YAKALANDILAR

Polis memurlarının canını hiçe sayan sürücü Şifahane Mahallesi Hasas Caddesi üzerindeki Sarıkaya Apartmanı önünde aracı durdurdu. Sürücü ve 4 arkadaşı araçtan inerek binaya girdi. Apartmana giren polis ekipleri 5 şüpheliyi apartman içinde daireye girmeden kıskıvrak yakaladı.

"SANA YALVARDIM ÇIKMA DİYE"

Bu sırada dairenin kapısını açan şüphelilerden Hakan Biçer’in annesi, “Yatakta yatıyordun, sana yalvardım çıkma diye. Neden çıktın dışarıya? Yine beni yerin dibine soktun.” diye oğluna seslendi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Gözaltına alınan Umut Ulusoy (23), Hakan Biçer (37), Cengiz Toprak (26), Samet Çelebi (28) ve Gökhan Çelebi (32), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildi.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİLER

Gazetecilerin “Polisten neden kaçtınız” sorusuna sinirlenen Hakan Biçer, “Kameraman, akşama kadar uyuşturucu içiyorum. Sizi dövüyoruz diye böyle oluyor değil mi? İçiyorsunuz değil mi? Seni yakalatmazsam. Seni yakalatacağım ben.” diyerek hem hakaret hem de tehditler savurdu.

18 BİN 630 TL CEZA

Şüphelilerden Umut Ulusoy'un 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150’şer TL para cezası kesilirken, dur ihtarına uymamaktan 288’er TL ve tehlikeli araç kullanmaktan da 288’er TL olmak üzere toplam 18 bin 630 TL para cezası kesildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

5 şüphelinin de araç sürücülüğünü reddettiği olayda sürücü tespit edilemezken, otomobil çekici marifeti ile trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.