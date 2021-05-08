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    Aksaray'da polisten kaçan şahıs yakalanınca 'helal olsun' dedi

    Polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kısıtlama cezasından kaçan şahıs, ehliyetsiz olduğu belirlenince 8 bin 860 lira ceza aldı. Sürücü, "Polisler de çok hızlılarmış, helal olsun” dedi.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 18:18
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    Aksaray'da polisten kaçan şahıs yakalanınca 'helal olsun' dedi

    Aksaray Ereğli'nin Kapı Mahallesi’nde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.

    Ekipler, kontrol noktasına yaklaşan 39 LH 661 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

    Uyarıyı dikkate almayıp, hızını artırarak, kaçan sürücü, 2 kilometrelik kovalamaca sonucu başka kontrol noktasında durduruldu.

    8 BİN 860 LİRALIK CEZA UYGULANDI

    Sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet için izin belgesi ve ehliyeti olmayan sürücünün, Deniz U. olduğu belirlendi. Deniz U.'ya 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek'ten toplam 8 bin 860 lira ceza uygulandı.

    Aksaray'da polisten kaçan şahıs yakalanınca 'helal olsun' dedi VİDEO

    Aksaray da polisten kaçan şahıs yakalanınca helal olsun dedi #1

    "POLİSLER DE ÇOK HIZLILARMIŞ, HELAL OLSUN"

    Deniz U., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Dur ihtarına uymadım, kırmızı ışıkta geçtim ve sokak kısıtlamasında dışarı çıktım. Pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış, helal olsun" dedi.

    Aksaray da polisten kaçan şahıs yakalanınca helal olsun dedi #2

    Aksaray da polisten kaçan şahıs yakalanınca helal olsun dedi #3

    Aksaray da polisten kaçan şahıs yakalanınca helal olsun dedi #4

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