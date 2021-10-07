Kaza geçiren sürücü, olay yerinden kaçarken ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şahıs polis memurlarına zor anlar yaşattı.

Aksaray'da özel bir fabrikada meydana gelen kazanın ardından ilginç anlar yaşandı.

42 yaşındaki Adem A., 68 AAH 978 plakalı aracı ile seyir halinde ilerlediği sırada otomobilin kontrolden çıkmasıyla fabrikanın nizamiye kapısına çarptı.

Kazanın şokuyla telaş yapan sürücü olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DUR İHTARINA UYMADI

Plakanın anons edilmesinin üzerine ekipler tarafından karayolu üzerinde görülen Adem A., dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti.

Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü, gözaltına alındığı sırada ilginç anlar yaşattı.

Aksaray'da polisten kaçan şoför: Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin VİDEO

"KARAKOL KOMUTANI BENİM"

Polis ekiplerini zorlayan şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden çıkarken bağırmaya başladı.

4 polis memuru ve 1 güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınan Adem A., “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakol da benim.” diyerek taşkınlık yaptı.

Daha sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



