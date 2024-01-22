Haberler



3. Sayfa



Aksaray'da polisten kaçmaya çalıştı... Gittiği yerde kaza yaptı

Aksaray'da polisten kaçmaya çalıştı... Gittiği yerde kaza yaptı Polisten kaçarken bir otomobile çarpıp kaza yerinden de kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, bin 250 TL para cezası da kesildi.