Aksaray Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 LAS 93 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘Dur’ ihtarında bulundu.
Polisin ihtarına rağmen durmayan ve izini kaybettiren şahıs, Atakan K. idaresindeki otomobile çarptı.
Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansırken araçtan inen sürücü, otomobilini kontrol ettikten sonra direksiyon başına geçip kaçmaya devam etti.
Bölge ablukaya alındı
Ekiplerin araç plakasını anons etmesi üzerine bölge abluka altına alınırken kaçan sürücü, çok geçmeden Tatar Sokak'ta yakalandı.
"Vurdum kaçtım"
Kaza yerine getirilerek alkol testi yapılan sürücü M.G., gazetecilerin ‘Neden kaçtın?’ sorusuna "Vurdum abi, kaçtım. Ne yapayım, canını yediğim?" diyerek cevap verdi.
Yapılan işlemlerin ardından kazalı araçlar çekici marifeti ile otoparka çekilirken ‘dur’ ihtarına uymayıp kazaya karışan sürücüye bin 250 TL para cezası kesildiHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış