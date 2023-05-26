Aksaray'da rezidansın balkonundan düşen hemşire öldü: Doktor sevgilisi yeniden gözaltında 24 yaşındaki hemşirenin bir rezidansın 7’nci katındaki balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili doktor sevgilisi ve hastanenin kadın müdürü gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

AA

Aksaray’daki özel bir hastanede hemşire olan 24 yaşındaki Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan 43 yaşındaki doktor sevgilisi Halil İbrahim A. ile birlikte yaşıyordu.

Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansta oturan çiftten Tuncel, önceki gece saat 01.00 sıralarında 7’nci katta bulunan evin balkonuna çıktı.

Genç kadın, oradan 3'üncü kattaki terasa düştü.

Kurtarılamadı

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saliha Tuncel’in cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Savcılık: Soruşturma titizlikle devam ediyor

Şüpheli bulunan ölüm üzerine doktor Halil İbrahim A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili bir açıklama da Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi.

Açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." denildi.

Doktor sevgili ve hastane müdürü gözaltında

Emniyetteki ifadesinin ardından saatler önce serbest bırakılan doktor hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bu arada Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, hemşirenin çalıştığı hastanenin müdürü Çiğdem Ö.’yü de, ‘intihara teşvik’ iddiasıyla gözaltına aldığı öğrenildi.

Kadın müdürün de sorgusu devam ediyor.

"Kızım istifa edecekti"

Öte yandan Aksaray Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan hemşirenin babası Salim Tuncel, devletin konuyu takip ettiğini söyledi.

Kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Tuncel, şöyle konuştu: