Petrol
87.58
2.36%
Euro
18.2334
0.54%
Dolar
18.5164
0.08%
Altın
993.85
0.57%
Borsa
3180
-1.04%
Bitcoin
360.324
-0.42%
BTXN Coin
10.65
-4.65%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Aksaray'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm

    Polis ekiplerince yapılan uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü, “Çiftliğim var” diyerek kendini savundu.
    • 03.10.2022 - 04:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm

    Aksaray Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarında, kentte huzur ve güven uygulaması yapan Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 42 NR 717 plakalı otomobile ’Dur’ ihtarında bulundu.

    Gizlenmiş ruhsatsız silah bulundu

    Yapılan ikazın ardından uygulama noktasında durdurulan araç sürücüsü Ramazan T.’nin (40) Genel Bilgi Taraması yapılırken suç unsurlarına karşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç içerisinde arama yapıldı. Bekçiler tarafından yapılan aramalarda sürücü koltuğu ile kolçak arasına gizlenmiş kurusıkıdan dönme ruhsatsız tabanca bulundu.

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #1

    "Çiftliğim var o yüzden silah taşıyorum" dedi

    İHA'nın haberine göre; polis ekiplerince incelemesi yapılan silah ve şarjör içerisindeki 3 adet mermiye el konulurken, sürücü gözaltına alındı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü basın mensuplarının “Neden silah bulunduruyorsunuz?” sorusuna “Çiftliğim vardı onun için, bir Afganistanlıdan aldım, çobandan” diyerek kendini savundu.

    Silahına el konulan sürücünün aracı uygulama noktasına çağırdığı yakınına teslim edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #2

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #3

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #4

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #5

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #6

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #7

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #8

    Aksaray da ruhsatsız tabanca ile yakalanan sürücü: Çiftliğim için aldm #9


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Resmi Gazete'de atama kararları
    Gündem

    Resmi Gazete'de atama kararları

    Ataşehir'de yolda yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğradı
    İç Haber

    Ataşehir'de yolda yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğradı

    Görüş Bildir