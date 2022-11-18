Yapılan denetimlerde ruhsatsız tabancayla yakalanan Bayram B. isimli şahıs, "Devletimiz ruhsat vermiyor, mecbur ruhsatsız taşıyorum" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri 68 BR 202 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Bayram B. (41) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve üst araması yaptı.

Koltuk arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu

Şahsın üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç içerisinde bekçiler tarafından yapılan aramada koltuk arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

"Devletimiz ruhsat vermiyor , mecbur ruhsatsız taşıyorum"

Araçta silahın bulunmasının ardından rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü, kendine sorulan sorulara verdiği cevapla da 'pes' dedirtti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek silah taşımaya mecbur olduğunu dile getiren sürücü, “Ruhsatlı devletimiz vermediği için mecbur ruhsatsız alıyoruz. Yani biz de isteriz yani ruhsatlı silahımız olsun. Arazide bizde kendimizi koruyalım. Yani kendimce tedbir almaya çalışıyorum.” dedi.

Aksaray'da ruhsatsız tabancayla yakalandı: Devletimiz ruhsat vermiyor VİDEO









Emniyete götürüldü

İlginç savunması ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve mermilere el konuldu.

İHA'nın haberine göre; sürücü, ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.