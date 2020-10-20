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- Aksaray'da sağlık çalışanına kafa atan eczane çalışanı serbest bırakıldı
Aksaray'da sağlık çalışanına kafa atan eczane çalışanı serbest bırakıldı
- DHA
- 20.10.2020 - 14:33
Aksaray Valiliği tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında koronavirüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı.
Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu 37 yaşındaki Can Cansızlar, girdiği eczanede bilinmeyen nedenle personel 57 yaşındaki Yılmaz K.'nin saldırısına uğradı.
KAFA ATTI
Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansızlar, tedavisinin ardından taburcu oldu.
SERBEST KALDILAR
Saldıran Yılmaz K. ile eczane sahibi 65 yaşındaki Yılmaz Vefa K., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen Yılmaz Vefa K., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yılmaz K. ise 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yılmaz K. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.