Aksaray'da sahte doçentlik belgesi iddiasıyla tutuklandı: Belgelerim yasal

Doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in verdiği ifadede, bütün evraklarının yasal olduğunu söylediği aktarıldı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'e yöenlik soruşturma başlattı.

Rektörlük, Laçin'in doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP ile de bağlantıları tespit edilen Laçin hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SAHTE DOÇENTLİKTEN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Laçin, sevk edildiği mahkemece 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

"BÜTÜN BELGELERİM YASAL"

Suçlamaları kabul etmeyen Laçin'in ifadesinde, "Bütün evraklarım ve belgelerim yasal. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ben suçsuzum. Evraklarımı da savcılığa sundum." dediği akarıldı.













