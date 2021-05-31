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    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı

    Sahte plaka ile trafiğe çıkan aracın durması için, polis ekipleri ihtarda bulundu. Kaçmaya başlayan sürücü, kaza yaparak durabildi.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 18:02
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    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı

    Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, İbrahim D. (38) idaresindeki otomobilin sahte plaka ile trafiğe çıktığı tespit edildi.

    Kent genelinde uygulanan Elektronik Denetleme Sistemine plaka bilgisi girildi.

    Sistemin bu plaka üzerinde alarm verince, polis ekipleri harekete geçti.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Elektronik Denetleme Sistemi üzerinden, aracın Aksaray- Adana karayolu Adana istikametine çıkış yaptığı belirlendi.

    Karayolunda polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

    Belirlenen aracın görünmesi ile ekipler tarafından dur ihtarında bulunuldu.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Sürücü, ihtara uymayınca kovalamaca başladı.

    Kaçan sürücü, önünde seyreden polis memuru Fatih Aslan kontrolündeki polis aracına çarpınca durdu.

    Araçtan inerek kaçmaya çalışan şahıs, kısa sürede yakalandı.

    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı #1

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kaza sonucu polis aracının sürücüsü polis memuru Fatih Aslan, kaçan sürücü İbrahim D., otomobilde yolcu olarak bulunan Sadi Yetiş Ş. (38) ile Kadir D. (38) olmak üzere 1’i polis memuru 4 kişi yaralandı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sahte plakalı araç otoparka çekildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı #3

    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı #4

    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı #5

    Aksaray’da, sahte plakalı araç ile kaçarken polis aracına çarptı #6

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