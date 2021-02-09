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    Aksaray'da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı

    Otomobil ile ambulansın karıştığı kazada 3 sağlıkçı, ambulansta bulunan hasta ve çarpan otomobilin sürücüsü olmak üzere 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 18:52
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 18:59
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    Aksaray'da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı

    Aksaray'ın Tacin Mahallesi'ne bağlı Aşık Molla Bulvarı Otogar kavşağında, 58 FF 929 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ç. (25), kavşağa yaklaştığında emniyet şeridine girerek yoldan geçmek istedi.

    AMBULANSA ÇARPTI

    Bu sırada normal şeritte bekleyen tır ve kamyonlardan kavşaktan gelen ambulansı göremeyen otomobil sürücüsü, hastaneye götürülen yüksek tansiyon ve şeker hastası Hasan D. (51)’in bulunduğu, Yasin K. (22) yönetimindeki 68 ABZ 077 plakalı ambulansa yandan çarptı.

    Aksaray'da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı VİDEO

    Aksaray da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı #1

    5 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan devrilirken otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil ve ambulans sürücüsü ile birlikte ambulanstaki hasta Hasan D., ambulansta görevli sağlık personelleri Rümeysa Ç. (22) ve Dilara Y. (25) olmak üzere 5 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Aksaray da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı #2

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı #3

    Aksaray da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı #4

    Aksaray da şerit ihlali yapan otomobil ambulansa çarptı #5

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