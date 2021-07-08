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Aksaray’da servis minibüsü devrildi
Seyir halindeki servis minibüsü, önüne aniden araç çıkınca kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
- İHA
- 08.07.2021 - 17:41
Aksaray’da kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden servis minibüsü şoförü Erhan K. (34), önüne aniden bir aracın çıkması ile direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aratol Bahçeli Mahallesi E-90 bulvarında kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen veya yaralanan olmazken, servis minibüsünde maddi hasar meydana geldi.
Her ihtimale karşı olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, olumsuzluk bulunmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı.