Aksaray'da sevgilisinin odaya kilitlediği kadını itfaiye kurtardı

Erkek arkadaşı tarafından kaçırılarak odaya kilitlenen kadın, şahsın odadan çıkmasını fırsat bilerek çağırdığı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'ın Çerdiğin Mahallesi'nde Mehmet A. (36) sevgilisi olan Bahar Gül A.’yı (33) 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı.

Ardından sevgilisini bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını alıkoydu.

KADINI ODAYA KİLİTLEDİ

Sevgilisinin gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken Bahar Gül A.’nın üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı.

İTFAİYE YARDIMA KOŞTU

Odadan çıkamayan kadın iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

"SEVGİLİM KAÇIRDI"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını balkondan yangın merdiveni ile indirdi. Kurtarılan kadın polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken gazetecilerin “Arkadaşınız mı kaçırdı?” sorusuna, “Evet” diyerek nedenini konuşmak istemediğini söyledi.

ZORBA YAKALANDI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen Mehmet A.’yı yakaladı.

REZİDANSTAN ÇIKIP, GENÇ KADININ EVİNİ YAKTI

Gözaltına alınan Mehmet A.'nın rezidanstan çıktıktan sonra Pamucak Mahallesi 951 Sokaktaki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bahar Gül A.'nın evine kapıyı kırıp girdiği, ardından da ateşe verdiği ortaya çıktı.

İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.