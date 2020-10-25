Aksaray'da sigara vermeyen genci cam parçasıyla yaraladılar

Aksaray'da yabancı uyruklu gencin önünü kesen ve sigara isteyen 3 kişi, istediklerini alamayınca ellerinde bulunan soda şişesini kırarak genci yaraladılar.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp eve giden yabancı uyruklu Nimetullah M.’nin (18) önünü kimliği belirlenemeyen 3 şahıs kesti.

SİGARA İSTEDİLER, VERMEYİNCE SALDIRDILAR

Şahıslardan birisi yabancı uyruklu gençten sigara istedi. Genç sigara içmediğini belirtince, ellerinde bulunan soda şişesini kırarak saldırdı. Önce darp edilip daha sonra da şişe kırığı ile sırtından ve bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli 3 kişinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.