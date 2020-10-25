Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.59
-3.06%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Aksaray'da sigara vermeyen genci cam parçasıyla yaraladılar

    Aksaray'da yabancı uyruklu gencin önünü kesen ve sigara isteyen 3 kişi, istediklerini alamayınca ellerinde bulunan soda şişesini kırarak genci yaraladılar.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 08:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da sigara vermeyen genci cam parçasıyla yaraladılar

    Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp eve giden yabancı uyruklu Nimetullah M.’nin (18) önünü kimliği belirlenemeyen 3 şahıs kesti.

    SİGARA İSTEDİLER, VERMEYİNCE SALDIRDILAR

    Şahıslardan birisi yabancı uyruklu gençten sigara istedi. Genç sigara içmediğini belirtince, ellerinde bulunan soda şişesini kırarak saldırdı. Önce darp edilip daha sonra da şişe kırığı ile sırtından ve bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı.

    Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli 3 kişinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da sigara vermeyen genci cam parçasıyla yaraladılar #1

    Görüş Bildir