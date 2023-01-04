Aksaray'da silahlı saldırı: 1 ölü

Aksaray'da servis minibüsü şoförlüğü yapan bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü.

Aksaray’da bir kişi silahlı saldırı kurbanı oldu..

Ortaköy ilçesine bağlı Hacıibrahimuşağı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, köy yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında bir şahsın hareketsiz yattığını gören yoldan geçen sürücüler durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Silahla vurulan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yerde yatan şahsa yaptığı müdahalede şahsın silahla vurulma sonucu öldüğünü belirledi.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken silahla öldürülen şahsın 28 yaşındaki Kenan Özcan olduğunu tespit etti.

Şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak için Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların peşine düştü.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.