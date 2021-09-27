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    Aksaray'da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı

    Aksaray'da evde yalnızken sinir krizi geçirerek pencere camlarını kırıp eşyaları parçalayan, mutfağı da ateşe veren genç, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 22:11
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 22:19
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    Aksaray'da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı

    Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi 1415. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen olayda,  ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren 18 yaşındaki Ethem Can O.  evde tek kaldığı esnada kapıyı kilitleyerek evin içindeki eşyaları duvardan duvara vurarak paramparça etti.

    APARTMAN SAKİNLERİ 112'Yİ ARADI

    Oda kapılarının ve pencerelerin camlarını kıran genç apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, neler olduğunu anlayamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Aksaray'da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı VİDEO

    EŞYALARI, CAMLARI KIRDI, MUTFAĞI ATEŞE VERDİ

    Eşyaları ve camları kırdıktan sonra mutfak ve 2 ayrı odayı ateşe veren genç, polis ekipleri tarafından dakikalarca ikna edilmeye çalışıldı. Polisin ikna çabaları işe yaramazken, dışarıda olan ailesi komşularından haber alarak hemen eve geldi.

    Aksaray da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı #1

    AMCASI İKNA ETTİ

    Eve gelen anne Faden O. (41), çelik kapıya yumruklar atarak “Ethem aç kapıyı” diye bağırırken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çelik yelek giyerek müdahalede bulundu. Bu sırada eve gelen amca Fatih O. (41) yeğenini kısa sürede sakinleştirerek kapıyı açmaya ikna etti.

    Aksaray da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı #2

    AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN, GAZETECİLERE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

    Kapının açılması ile birlikte genç polis kontrolünde olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Yardım ambulansına götürülürken, ambulansa bindirildiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tekme atarak küfürler yağdırdı.

    Aksaray da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı #3

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Evde çakın yangın ise olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı #4

    Aksaray da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı #5

    Aksaray da sinir krizi geçiren genç, kendini kilitlediği evde eşyaları kırdı #6

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