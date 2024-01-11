Aksaray'da soba yangın çıkardı: Genç kız hastaneye kaldırıldı Devrilen sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale etmek isteyen Tuğçe Ö., ayağının yanmasıyla yaralandı.

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DHA

Aksaray'da yangın paniği yaşandı.

Yeni Mahalle'deki 3 katkı binanın 1'inci katında meydana gelen olayda Tuğçe Ö., evde olduğu sırada sobanın boruları yerinden çıkıp, düştü.

Evde alevler yükseldi

O sırada sobanın da devrilmesiyle sıçrayan kıvılcımlar eşyaların tutuşmasına neden oldu.

Tuğçe Ö. de alevlere müdahale etmek isterken ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Ayağında yanık oluşan Tuğçe Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)