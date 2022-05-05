Aksaray’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Sulama kanalı yakınında kuzeniyle oynayan 6 yaşındaki çocuk, suya düştü. Ekiplerin sudan çıkarmasıyla hastaneye kaldırılan çocuğun duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak kurtarılamadı.

Babaannesi Gönül Kav’ın cenaze töreni için Afyonkarahisar’dan ailesiyle Aksaray’a gelen Mehmet Kav (6), kuzeni ile Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü.

Saat 12.30 sıralarında düştüğü suda bir süre çırpınan Mehmet, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kalbi yeniden çalıştırılsa da kurtarılamadı

Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları kahroldu

DHA’nın haberine göre küçük Mehmet’in ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.