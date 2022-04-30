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    Aksaray'da sürücü uyudu: Otomobil tarlaya uçtu

    Sürücüsünün uyuduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
    • 30.04.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 16:07
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    Aksaray'da sürücü uyudu: Otomobil tarlaya uçtu

    Bursa'dan memleketleri Diyarbakır'a gitmek için otomobille yola çıkan 64 yaşındaki Hüseyin Demir, Aksaray- Ankara yolu üzerinde uyuyunca otomobilin kontrolünü kaybetti.

    Bunun üzerine 16 V 9532 plakalı otomobil tarlaya uçtu.

    Anne ve kızı yaralandı

    Kazada, sürücü Demir’in eşi 63 yaşındaki Emine Demir ve 18 yaşındaki kızları Elif Serra Demir yaralandı. Yol üzerinde kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Aksaray'da sürücü uyudu: Otomobil tarlaya uçtu

    "100 metre şarampolde gittik"

    Kazayı yapan sürücü Hüseyin Demir yaptığı açıklamada, "Bursa’dan Diyarbakır’a bayram tatili için gidiyorduk. Bir anda ana yoldan çıkarak, 100 metre şarampolde giderek kendimizi tarlada bulduk. Arkamızdan gelen sürücülerde hemen bizim yardımımıza koştu." dedi.

    DHA'nın haberine göre Demir, "Benim uyumam neticesinde kaza oldu. Bir anda oldu, içim geçmiş dalmışım. Gece 12.00‘den bu yana yoldayız. Şereflikoçhisar ilçesinde durup dinlenmiştik. Kazada eşimin kolu kırıldı. Kızım da yaralandı." diye konuştu.

    Aksaray da sürücü uyudu: Otomobil tarlaya uçtu #1

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