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    Aksaray'da takla atan otomobil hurdaya döndü

    Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilin içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 16:29
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    Aksaray'da takla atan otomobil hurdaya döndü

    Ankara’dan Aksaray giden Özkan Kara idaresindeki 34 RH 6665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak, takla attı.

    4 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ ÖLDÜ

    Bariyerlerin saplandığı ve tekeri kopan otomobilde sürücü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara ağır, Murtaza K., Kübra K., A.Y.K. ve Ayşegül O. olmak üzere 4 kişi yaralandı.

    Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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    EKİPLER SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

    İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak, araç içerisine saplanan bariyeri kesti.

    UMKE ekipleri araç sürücüsü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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    DİĞER YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Yaralılar ise ambulanslarla, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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