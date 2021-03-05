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Aksaray'da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü

Aksaray'da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü

Mezarlıkta yapılan temizlikte kullandığı traktörle birlikte boş sulama kanalına düşen belediye görevlisi AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.