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    Aksaray'da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü

    Mezarlıkta yapılan temizlikte kullandığı traktörle birlikte boş sulama kanalına düşen belediye görevlisi AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 14:30
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    Aksaray'da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü

    Aksaray’da Bahçeli Mahallesinde bulunan Ervah Mezarlığı'nda temizlik işlerinde görevli Ayhan Ülger (48), traktörün römorkuna yüklediği atıklarla mezarlıktan çıkmak istedi.

    TRAKTÖRLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

    Traktöre binerek mezarlık içerisinden geçen sulama kanalından geçmek isteyen traktör sürücüsü kontrolden çıkan traktörle birlikte boş sulama kanalına düştü.

    Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

    Aksaray’da temizlik görevlisi mezarlıkta traktörle sulama kanalına düştü VİDEO

    YARALI OLARAK KURTULDU

    Kısa sürede olay yerin gelen kurtarma ekipleri yaralı şahsı kanal içindeki traktörden çıkartarak olay yerinde hazır bekleyen ambulansa taşıdı.

    Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü #1

    Aksaray da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü #2

    Aksaray da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü #3

    Aksaray da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü #4

    Aksaray da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü #5

    Aksaray da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü #6

    Aksaray da temizlik görevlisi traktörle sulama kanalına düştü #7

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