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    Aksaray'da torununun eline silah verip ateş ettirdi

    Köy düğününde ağzında emzik olan 2 yaşındaki torunun eline silah veren dede, torununa ateş ettirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 15:14
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    Aksaray'da torununun eline silah verip ateş ettirdi

    Aksaray'da yaşayan 48 yaşındaki Ahmet K., ailesiyle birlikte merkeze bağlı Göksügüzel köyünde akrabalarının düğün törenine katıldı.

    Köydeki müstakil evin bahçesinde gerçekleştirilen düğün töreninde torunu 2 yaşındaki E.D.'yi kucağına alan dede Ahmet K., kurusıkı tabancayı ağzında emzikli torununun eline tutuşturdu.

    Dede Ahmet K., ne olduğunu bilmeyen torununun eline tutuşturduğu kurusıkı silahı 2 kez ateşledi.

    TABANCA ÇOCUĞUN BAŞINA ÇARPTI

    Ateş sırasında geri tepen silahın başına çarptığı küçük çocuk, kafasını kaşırken, dedi Ahmet K. de bu durumu gülerek karşıladı.

    Tabancasını ateşlemeye devam eden Ahmet K.'nin bu görüntüleri bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Çekilen görüntüleri alan dedi Ahmet K., “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

    Aksaray'da torununun eline silah verip ateş ettirdi VİDEO


    GÖZALTINA ALINDI

    Herkesi şaşkına çeviren görüntüler üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek dedenin peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Göksügüzel köyünde ikamet ettiği belirlenen dede Ahmet K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen Ahmet K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Aksaray da torununun eline silah verip ateş ettirdi #1

    Aksaray da torununun eline silah verip ateş ettirdi #2

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