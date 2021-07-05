Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ticari taksinin arpa yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da, Selahattin Çeviren (65) kontrolündeki ticari taksi, Aksaray-Ortaköy kara yolu Nurgüz köyü yakınlarında Ahmet Akdemir (58) idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Çeviren ile taksideki yolcular Serdar Ekici (39) ve İsmail Ünal (51) yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ünal, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ekici ise ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.