Aksaray’da, trafik kazasında can kurtarmak isterken canından oldu

Hacılar Harmanı Mahallesi’nde 2 aracın karıştığı trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol, yaşamını yitirdi.

Aksaray’da, 2 gün önce Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde, Taşpazar Mahallesi istikametinden otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile Kerziban A. (37) idaresindeki marka otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı Hatice T. (40) yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol (20) yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Yaralılara müdahale ettiği sırada Samet Hakyol'a aynı istikametten gelen İbrahim Ethem Ö. (26) yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol’a çarpan araca da Sinan Ö. (20) idaresindeki otomobil ile Murat Akyol (43) yönetimindeki otomobil çarptı.

5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol’a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Hakyol’u hem araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice T.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Zincirleme kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan kişilere yardımcı olmak için koşarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazaya karışan Kerziban A.'nın ise 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.