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    Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran adam kaçtı

    Av tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu eşi Tuğçe U.'yu, karın bölgesi ve bacağından yaralayan koca Hidayet U. kaçtı. Polis, kaçan Hidayet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 18:18
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    Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran adam kaçtı

     

    Aksaray'ın Hacı Hasanlı Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 1’inci katında aşayan Hidayet U., av tüfeğini temizlediği sırada tüfek ateş aldı.

    Saçmalar karşısında oturan eşi Tuğçe U.’nun karın bölgesi ve bacağına isabet etti.

    "EŞİM SİLAH TEMİZLERKEN ATEŞ ALDI"

    Kanlar içinde kalan Tuğçe U., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Tuğçe U. ifadesinde ''Eşim silahını temizlerken birden ateş aldı ve ben yaralandım'' dedi.

    Polis, kaçan Hidayet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. 

    Aksaray da tüfeğini temizlerken eşini vuran adam kaçtı #1

    Aksaray da tüfeğini temizlerken eşini vuran adam kaçtı #2

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