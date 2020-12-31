Aksaray'da uyuşturucu ile yakalanmamak için polisten kaçtılar

Aksaray'da uyuşturucu ile yakalanmamak için polisten kaçtılar

Şifahane Mahallesi'nde polisin kovalamacası sonucu yakalanan şahsın aracında silah, uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Aksaray’ın Şifahane Mahallesi'nde yaşanan olayda, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetim ve kontroller yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 51 EE 675 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçarken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, araçtan küçük bir poşeti boş araziye fırlattı.

Asayiş Şubesi ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı.

Aksaray'da uyuşturucu ile yakalanmamak için polisten kaçtılar İZLE







GÖZALTINA ALINDILAR

Kısa süren kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yakalandı. Sürücü Yıldırım K. (26) ve araçta bulunan Cebrail A. (37) ile Mustafa A. (19) gözaltına alındı.

Sürücünün yolda kaçarken poşet attıkları boş arazide yapılan aramada 25 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan çeşitli aparatlar ile çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.





"HASSAS TERAZİYİ ANNEM İSTEDİ"

Gözaltına alındıkları polis aracında alkol muayenesinden geçirilen sürücü Yıldırım K., kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çek ağabey, ne var da çekiyorsun kurban olduğum” diye tepki gösterdi. Alkol muayenesinin ardından basın mensuplarının “Neden kaçtın?” sorusuna, “Tabanca vardı o yüzden kaçtım.” diye cevap veren sürücü, “Araçta hassas terazi bulundu, neden?” sorusuna ise ilginç bir cevap vererek “Annem istedi.” dedi.

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

3 şahsa, sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150’şer TL ve dur ihtarına uymamaktan 288 TL olmak üzere toplam 9 bin 738 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



