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    Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanıp gazeteciye sataştı: Utanmıyor musun

    Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli, kendisini kayda alan gazeteciyi tehdit etmesinin ardından, 'Utanmıyor musun' dedi.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 18:00
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 18:20
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    Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanıp gazeteciye sataştı: Utanmıyor musun

    Konya’dan Aksaray’ın Yeşilova beldesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası önceden belirlenen bir aracı takip altına aldı.

    Beklenen 68 AAC 205 plakalı otomobilin gelmesi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aracı durdurdu.

    İlk olarak araç sürücüsü Ömer K. (34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. (50) ile Erdal İ. (35) etkisiz hale getirildi.

    Uyuşturucuyla yakalanıp gazeteciye sataştı: Utanmıyor musun

    UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

    Araçta, araç çevresinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

    Aksaray da uyuşturucuyla yakalanıp gazeteciye sataştı: Utanmıyor musun #1

    "UTANMIYOR MUSUN?" DEYİP GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

    Gözaltına alınan şüphelilerden 50 yaşındaki Mehmet D. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Utanmıyor musun?” diye seslenirken, bir süre sonra da tehdit etti. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aksaray da uyuşturucuyla yakalanıp gazeteciye sataştı: Utanmıyor musun #2

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