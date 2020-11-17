Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanıp gazeteciye sataştı: Utanmıyor musun

Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli, kendisini kayda alan gazeteciyi tehdit etmesinin ardından, 'Utanmıyor musun' dedi.

Konya’dan Aksaray’ın Yeşilova beldesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası önceden belirlenen bir aracı takip altına aldı.

Beklenen 68 AAC 205 plakalı otomobilin gelmesi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aracı durdurdu.

İlk olarak araç sürücüsü Ömer K. (34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. (50) ile Erdal İ. (35) etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla yakalanıp gazeteciye sataştı: Utanmıyor musun



UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

Araçta, araç çevresinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.





"UTANMIYOR MUSUN?" DEYİP GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 50 yaşındaki Mehmet D. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Utanmıyor musun?” diye seslenirken, bir süre sonra da tehdit etti. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



