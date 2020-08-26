Aksaray’da yakalanan torbacı ‘savcı gelsin’ diye bağırdı

Bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde çıkan şüpheli, “Savcı gelsin, bu bekçilere terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın ondan sonra adam olacak.” dedi.

Aksaray’ın Çerdiğin Mahallesi’nde devriye atan gece bekçileri, bir şahsı durumundan şüphelenerek durdurdu.

Kimlik sorulan ancak bekçilere kimliğini göstermeyen Yasin I. (22) gözaltına alınmak istendi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bekçilere mukavemette bulunan Yasin I., kaçmaya çalıştı. Güçlükle gözaltına alınan Yasin I.’nın üst aramasında ise bir miktar eroin, bir miktar esrar ve yine uyuşturucu madde olan bir miktar Afgan macunu ele geçirildi.

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TEHDİTLER SAVURDU

Uyuşturucularla birlikte gözaltına alınan sonrasında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görüntülenen Yasin I., tehditler savurdu.

“BU BEKÇİLERE MERMİ SIKACAKSIN”

Ayağına savcı isteyen şüpheli Yasin I., “Beni savcıyla görüştürün, idrar midrar vermem savcıyla görüştürün. Savcıyla görüşmediğim sürece hiçbir şey vermem. Size söylüyorum, uğraştırırım. Savcı gelsin, ne istiyorsa vereceğim. Bunlara terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın bu bekçilere ondan sonra adam olacak. Onu istiyorlar. Suçsuz yere geldi, vurdu bize. Niye vuruyorsun kardeşim sen bana gece gece? Hayırdır?” dedi.

Bekçiler Yasin I.’dan şikayetçi olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.