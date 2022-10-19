Aksaray'da yakalama kararı olan şahıslara operasyon

Asayiş Şubesi, eş zamanlı olarak başlattığı operasyonlarda kentte yakalanma kararı olan 35 şüphelinin 11'ini tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde meydana gelen basit yaralama, basit cinsel saldırı, kasten yaralama, hayvan hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından haklarında yakalama emri olan 35 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede Asayiş Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yapılan teknik ve fiziksel takiplerin ardından 35 kişinin ikametini tespit eden polis ekipleri, çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

11 şüpheli tutuklandı

Bazı adreslerde kapıları kırarak içeriye giren polis ekipleri, 35 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24'ü hakkında da adli işlem yapıldı.

İl emniyeti açıklama yaptı

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.