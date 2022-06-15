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    Aksaray'da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı

    20 yaşındaki görme engelli A.K.'ye yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonunu çalan Tolga Özkaya polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 15.06.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 17:04
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    Aksaray'da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı

    Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi'nde görme engelli A.K. adlı genç kız, halk otobüsünden inmek istediği sırada yolculardan Tolga Özkaya da yardım etmek için geldi.

    Özkaya, bu sırada A.K.'nin  çantasındaki cep telefonunu alıp, hızla uzaklaştı.

    Daha sonra durumu fark eden A.K., polise şikayette bulundu. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüphelinin Tolga Özkaya olduğunu saptadı.

    Cep telefonu genç kıza teslim edildi

    Özkaya, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Evde yapılan aramada A.K.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonu A.K.'ye geri teslim edildi.

    Vicdansız hırsız tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Tolga Özkaya dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Aksaray'da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı VİDEO


    Aksaray da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı #1

    Aksaray da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı #2


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