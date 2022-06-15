20 yaşındaki görme engelli A.K.'ye yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonunu çalan Tolga Özkaya polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi'nde görme engelli A.K. adlı genç kız, halk otobüsünden inmek istediği sırada yolculardan Tolga Özkaya da yardım etmek için geldi.

Özkaya, bu sırada A.K.'nin çantasındaki cep telefonunu alıp, hızla uzaklaştı.

Daha sonra durumu fark eden A.K., polise şikayette bulundu. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüphelinin Tolga Özkaya olduğunu saptadı.

Cep telefonu genç kıza teslim edildi

Özkaya, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Evde yapılan aramada A.K.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonu A.K.'ye geri teslim edildi.

Vicdansız hırsız tutuklandı

DHA'nın haberine göre, Tolga Özkaya dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı VİDEO







