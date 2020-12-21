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    Aksaray'da yasağı delen sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı

    Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında kısıtlamaya uymayan bazı sürücüler polisi görünce araçlarını bırakıp kaçtı.
    • İHA
    • 21.12.2020 - 03:49
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 03:54
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    Aksaray'da yasağı delen sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı

    Aksaray’da gece boyunca sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde hem sabit hem de seyir halinde uygulama yapıyor.

    ARAÇLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

    Yapılan uygulamalarda kısıtlamaya uymayan ve trafikte araçla gezen sürücülerden bazıları polisten kaçamayacaklarını anlayınca araçları bırakıp kaçtı.

    İl genelinde 3 farklı noktada 3 araç sürücüsü polis ekiplerini görünce aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri sürücüleri kaçan araçları çekici marifeti ile bağlayarak otoparka çektirdi.

    Ayrıca aracı bırakıp kaçan sürücülerin araç plakalarına ceza kesildi.

    Aksaray'da yasağı delen sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı İZLE


    Aksaray da yasağı delen sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı #1

    Aksaray da yasağı delen sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı #2

    Aksaray da yasağı delen sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı #3

    Aksaray da yasağı delen sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı #4

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