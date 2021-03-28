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    Aksaray'da yaşlı adam dengesini kaybedip balkondan düştü

    80 yaşındaki Kaşif Öztürk, evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşüp öldü. Ekmek almaya giden eşi market dönüşü kocasını kanlar içinde görünce baygınlık geçirdi.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 16:55
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    Aksaray'da yaşlı adam dengesini kaybedip balkondan düştü

    Aksaray'ın Ereğli Kapı mahallesinde, 8 katlı binanın 5'inci katında oturan tansiyon ve şeker hastası 80 yaşındaki Kaşif Öztürk, hava almak için çıktığı balkondan aşağı baktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü.

    Durumu fark eden çevredekiler, yakında kısıtlama nedeniyle denetim yapan polise haber verdi.

    Öztürk'ü kanlar içinde bulan polis de,  sağlık görevlilerini çağırdı.

    MARKET DÖNÜŞÜ KOCASINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

    Bu sırada yaklaşık 50 metre ilerideki marketten ekmek alıp evine dönen Sultan Öztürk ise eşini kanlar içinde kaldırımda yatarken bulunca baygınlık geçirdi.

    Kaşif Öztürk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Fenalaşan Sultan Öztürk'e de ambulansta müdahale edildi. Olayı duyup gelen yakınları da sinir krizi geçirdi.

    Kaşif Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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