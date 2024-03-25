DHA
Aksaray'a bağlı Bağlıkaya beldesinde feci bir iş kazası yaşandı.
Bir çiftlikte 53 yaşındaki Mehmet Koyuncu, traktöre bağlı yem karma makinesiyle çalıştığı sırada önce kolunu, sonra bedenini kaptırdı.
O sırada makineden çıkan yemlerin çuvallara dolduran 2 işçi, durumu fark edip, traktöre koşarak makineyi durdurdu.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Koyuncu'nun cansız bedeni makineden çıkartılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırdı. Olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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