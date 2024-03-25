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Aksaray'da yem karma makinesinde sıkışan işçi öldü

Aksaray'da yem karma makinesinde sıkışan işçi öldü Bir çiftlikte yem karma makinesine önce kolunu daha sonra da bedenini kaptıran işçi Mehmet Koyuncu'nun makineye kapılma anları kameraya yansıdı.