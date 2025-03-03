Aksaray'da yemeği iftar saatine yetiştirmeye çalışan kadın canından oluyordu

İHA

Aksaray merkez Sanayi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yemeği iftara yetiştirmeye çalışan yabancı uyruklu Farnezi Ö. (26), yemeği ocağa koyup diğer odaya geçerken yüksek seviyede yanan ocaktaki alevler yemen ocağın üzerinde bulunan perdeyi tutuşturdu.

Tül perde alev alarak yanmaya başlarken güneşlik perde de tutuşunca alevler daha da yükseldi.

MUTFAK CAMI PATLADI

Yangını fark edince müdahale eden kadın, ayağından ve elinden yanarak yaralandı.

Perdenin yanmasıyla mutfağın camı büyük bir gürültüyle patlarken yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.