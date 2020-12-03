Aksaray’da yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk öldü

Yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa T. (46) idaresindeki 06 H 4377 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 42’nci kilometresinde yola daha önceden düşmüş kamyon lastiğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya düştü.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Seher T. (33), Zahra T. (70), Mehmet T. (27) ve Meryem Taş’ı (2) alarak ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

2 YAŞINDAKİ MERYEM KURTARILAMADI

2 yaşındaki Meryem Taş hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 70 yaşındaki Zehra T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.