İçinde 38 kişi bulunan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü Kerem Özbek dahil 22 kişi yaralandı.

Aksaray- Ankara karayolunda Adana'dan Ankara'ya giden Kerem Özbek (38) idaresindeki yolcu otobüsü, karayolunun 45’inci kilometresinde kontrolden çıktı.

2 sürücü ve 1 muavin dahil toplam 38 kişinin bulunduğu otobüs, şarampole devrildi.

Kazada, otobüs şoförü Özbek dahil 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.

“SANKİ LASTİKTE DEĞİL TABAN ÜZERİNDE GİDİYORDU”

Yaralı yolculardan Ali Akıncı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yolcuların birçoğu uyuyordu, ben uyumuyordum. Otobüs bir anda şiddetli bir şekilde sallanmaya ve sağa kaymaya başladı. Sanki lastikte değil de taban üstünde gidiyor gibi oldu. Bu sırada yolcular hemen uyandı ve koltukları tutmaya başladık. 5 ile 10 saniye sonra otobüs devrildi. Devrilme sonrası otobüsün içinde bir panik havası oldu.





“CAMLARI KIRIP YAŞLI VE ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIK”

Camı kırıp yaşlı ve çocukları dışarı çıkardık. Sonra fenerlerle yaralıları kontrol ettik. Otobüsten gaz kokusu gelince biz de hızlı bir şekilde içinden çıktık. 10 dakika sonra ambulans, polis ile jandarma ekipleri geldi. Çok şükür ölü olmadı, yaralılar var.”

Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole devrildi VİDEO

