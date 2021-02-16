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    Aksaray'da yolda düşen kamyon lastiği kazaya sebep oldu

    Karayolunda bulunan lastik parçasına çarpmamak için manevra yapan sürücü, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:59
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    Aksaray'da yolda düşen kamyon lastiği kazaya sebep oldu

    Aksaray-Konya karayolunun 65. kilometresinde, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden otomobilin sürücüsü H.Y., yolda bulunan kamyon lastiği parçasını son anda fark etmesi üzerine manevra yaptı. Manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamete önünde seyreden R.C. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aksaray da yolda düşen kamyon lastiği kazaya sebep oldu #1

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray'da yolda düşen kamyon lastiği  kazaya sebep oldu VİDEO

    Aksaray da yolda düşen kamyon lastiği kazaya sebep oldu #2

    Aksaray da yolda düşen kamyon lastiği kazaya sebep oldu #3

    Aksaray da yolda düşen kamyon lastiği kazaya sebep oldu #4

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