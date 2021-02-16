Karayolunda bulunan lastik parçasına çarpmamak için manevra yapan sürücü, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya karayolunun 65. kilometresinde, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden otomobilin sürücüsü H.Y., yolda bulunan kamyon lastiği parçasını son anda fark etmesi üzerine manevra yaptı. Manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamete önünde seyreden R.C. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da yolda düşen kamyon lastiği kazaya sebep oldu VİDEO