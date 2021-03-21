Aksaray'daki anne, tartıştığı eşini bıçakladı

1 çocuk annesi Leyla K., tartıştığı eşi Medine K.'yi göğsünden bıçaklamasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Saat 12.30 sıralarında Aksaray merkeze bağlı Susadı köyünde tek katlı müstakil evde 5 aylık bebekleri olan Leyla K. ve eşi Medine K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla K., eşi Medine K.'yi göğsünden bıçakla yaraladı.

EŞİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Evden kaçmak isteyen Leyla K.'yi gören komşuları ne olduğunu sorduğunda, eşini bıçakladığını belirtti.

YARALI EŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine eve gelen komşuları Medine K.'yi kanlar içinde buldu. Medine K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.













