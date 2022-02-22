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    Aksaray'daki dayakçı öğretmenin cezasına itiraz edildi

    Öğrencisini dövmesi üzerine meslekten atılan Ali Rıza Y.'ye, iyi hal indirimiyle 10 ay hapis verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 11:04
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    Aksaray'daki dayakçı öğretmenin cezasına itiraz edildi

    Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'yi tokatlayıp, boğazını sıkmıştı.

    Mağdur çocuğun yardımına ise gürültü üzerine sınıftan çıkan öğretmen Gülcan Ünlü yetişmişti.

    GÖREVDEN ALINDI

    Milli Eğitim Bakanlığınca idari soruşturma kapsamında öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlamıştı.

    Bu süreçte Ali Rıza Y. hakkında, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövüp boğazını sıktı

    HAPİS CEZASI ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

    Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Rıza Y., 15 Şubat'ta görülen duruşmada önce 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle' gerçekleştiğini belirterek cezayı 12 aya çıkardı.

    Heyet, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkisini gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulayıp, 10 aya düşürerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    Aksaray daki dayakçı öğretmenin cezasına itiraz edildi #1

    KARARA İTİRAZ EDİLDİ

    Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile T.K.'nin aile avukatı Ali Oğuz Şahin, cezayı az bulup, alt sınırdan uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına, üst mahkemede itirazda bulundu.

    "ÖĞRETMENLİKTEN ALINIP MEMUR OLMASI ÖDÜL GİBİ"

    Baba Duran K., ''Dava sonucu çıkan karar bizi çok üzdü. Öğretmenlikten alınıp Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olması adeta ona ödül gibi geldi. Avukatımız bir üst mahkemeye itiraz etti. Onun sonucunu bekliyoruz." dedi.

    Aksaray daki dayakçı öğretmenin cezasına itiraz edildi #2

    Aksaray daki dayakçı öğretmenin cezasına itiraz edildi #3


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