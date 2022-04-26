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    Aksaray'daki hırsız, marketten televizyon çaldı

    Gündüz saatlerinde girdiği marketten kutulu televizyon çalmaya çalışan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 15:56
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    Aksaray'daki hırsız, marketten televizyon çaldı

    Aksaray2ın Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki bir markete televizyon geldi.

    22 Nisan'da cerrahi maske ile markete giren kişi, kutu içindeki televizyonu alarak kaçtı.

    Çalışanlar, durumu fark edince polise haber verdi.

    Soruşturma derinleştirildi

    İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Ramazan Genç olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Genç'in daha önce de bir market ile 2 evden çeşitli malzemeler çaldığını tespit etti.

    Tutuklandı

    Harekete geçen ekipler, Genç'i yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Aksaray'daki hırsız, marketten televizyon çaldı VİDEO

    Aksaray daki hırsız, marketten televizyon çaldı #1

    Aksaray daki hırsız, marketten televizyon çaldı #2

    Aksaray daki hırsız, marketten televizyon çaldı #3


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