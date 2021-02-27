- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aksaray'daki kadın, otomobille kuruyemiş almaya çıktığını söyledi
Aksaray'daki kadın, otomobille kuruyemiş almaya çıktığını söyledi
Kısıtlamada aracıyla denetime takılan genç kadın, kuruyemiş almaya çıktığını söylese de cezadan kurtulamadı.
- DHA
- 27.02.2021 - 18:01
Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 8 farklı noktada 80 polis ile denetim yapıldı.
Bankalar Caddesi’ndeki uygulamada polisler, Kübra G.'nin kullandığı 01 EST 77 plakalı otomobili durdurdu.
KURUYEMİŞ ALMAYA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ
Ekipler, kuru yemiş almaya çıktığını belirten Kübra G.'ye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
Kent genelinde denetim yapan ekiplerin, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza kestiği öğrenildi.