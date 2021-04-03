Aksaray'daki miras kavgasında gelinin 4 bıçak darbesi aldığı tespit edildi

45 yaşındaki kadının kayınpederinin rastgele salladığı bıçağın göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Otopside kadının 4 bıçak darbesi aldığı belirtildi.

Cemal Ç. (89), birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla Aksaray’ın Laleli Mahallesi 4565 Sokak'taki evinin önüne geldi.

Bu sırada yanlarına, Cemal Ç.'nin aynı sokakta oturan oğulları Muammer Ç. (52) ve Mustafa Ç. (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satılıp, satılmaması konusunda tartışma çıktı.

POLİSİN GELMESİYLE KAVGA BİTTİ

Olay kısa sürede büyürken, kavgaya Muammer Ç.'nin eşi Döndü Ç. (45), oğulları Mustafa Ç. (28) ve Süleyman Ç. (18) de katıldı.

Sopaların kullanıldığı kavgada Cemal Ç., kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı, gelini Döndü Ç.'nin göğsüne sapladı.

Kavga, çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sona erdi.

GELİN KURTARILAMADI

Sopa darbeleriyle yaralanan Cemal Ç. ile göğsünden bıçaklanan gelini Döndü Ç., arbedede bıçak darbesiyle sol göğsünde kesi oluşan torunu Süleyman Ç., sol elinde bıçak kesisi olan ve başına sopayla vurulan oğlu Muammer Ç., sopa darbeleri alan oğlu Mustafa Ç., torunu Mustafa Ç. ve kızı Gülsever E., ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Döndü Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan Cemal Ç. ile oğlu Muammer Ç. ise gözaltına alındı.

GÖĞSÜNDEN 4 BIÇAK DARBESİ ALDI

Hastanedeki tedavilerinin ardından Cemal Ç.'nin kızı Gülsever E. ile diğer oğlu Mustafa Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cemal Ç.'nin, polisteki ilk ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını söylediği öğrenildi. Muammer Ç.'nin ise bıçağı babasının elinden alarak, yere attığını söylediği belirtildi.

Öte yandan Döndü Ç.’nin, yapılan otopsisinde, göğsünden 4 bıçak darbesi aldığı tespit edildi.