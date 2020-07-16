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Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi
- DHA
- 16.07.2020 - 11:48
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi'nde sabah saatlerinde aküsü biten otomobil, hareket kabiliyetini yitirerek yolun ortasında kaldı.
Sürücü de otomobilden inerek yoldan geçenleri durdurup, yardım istemeye başladı.
ÇILGINA DÖNDÜ
Yardım talebinin sonuçsuz kalması üzerine sinirlerine hakim olamayan sürücü, çılgına döndü. Otomobilin üzerine atlayan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, tekme atmaya başladı.
Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi ViDEO
TERS YÖNE GİRİNCE YAYALAR BIRAKTI
Durumun farkına varan bazı yayalar, sürücünün yanına yaklaştı ve yardım talebinde bulundu. Ancak bu da uzun sürmedi. Ters yöne giren sürücüyü gören yayalar, otomobili itmeyi bıraktı.
RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI
Ters yönde park halinde beklemeyi sürdüren otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, rahat tavırları ise pes dedirtti.
Trafiği tehlikeye düşüren otomobil olay yerine gelen çekici tarafından otoparka kaldırıldı.