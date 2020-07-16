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Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi

Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi

Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen sürücü, beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün o anları kameraya yansıdı.