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    Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi

    Dolmabahçe'de aküsü biten otomobili için sürücülerden yardım isteyen sürücü, beklediği karşılığı alamayınca çılgına döndü. Alkollü olduğu da iddia edilen sürücünün o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 11:48
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    Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi'nde sabah saatlerinde aküsü biten otomobil, hareket kabiliyetini yitirerek yolun ortasında kaldı.

    Sürücü de otomobilden inerek yoldan geçenleri durdurup, yardım istemeye başladı.

    ÇILGINA DÖNDÜ

    Yardım talebinin sonuçsuz kalması üzerine sinirlerine hakim olamayan sürücü, çılgına döndü. Otomobilin üzerine atlayan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, tekme atmaya başladı.

    Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi ViDEO

    TERS YÖNE GİRİNCE YAYALAR BIRAKTI

    Durumun farkına varan bazı yayalar, sürücünün yanına yaklaştı ve yardım talebinde bulundu. Ancak bu da uzun sürmedi. Ters yöne giren sürücüyü gören yayalar, otomobili itmeyi bıraktı.

    Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi #1

    RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI

    Ters yönde park halinde beklemeyi sürdüren otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, rahat tavırları ise pes dedirtti.

    Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi #2

    Trafiği tehlikeye düşüren otomobil olay yerine gelen çekici tarafından otoparka kaldırıldı.

    Aküsü biten aracı için kimse yardım etmedi #3

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